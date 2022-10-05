ДТП с подростком-велосипедистом на улице Дружинина попало на видео

В соцсетях появилась видеозапись момента ДТП с 10-летним велосипедистом, которое произошло 3 октября в 18:30 на улице Дружинина в Нижнем Тагиле. На записи видно, что мальчик не спешился, пытался набрать скорость и проскочить пешеходный переход на красный сигнал светофора. В этот момент его сбила 44-летняя автоледи на Mazda СХ-5

Напомним, в результате аварии ребёнок получил травмы и был госпитализирован с предположительным диагнозом «сотрясение головного мозга». В ГИБДД отметили, что у велосипедиста не было защитного шлема и наколенников. В отношении женщины-водителя был составлен административный материал по ст. 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества при движении велосипедисту.