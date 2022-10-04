В Нижнем Тагиле иномарка сбила 10-летнего велосипедиста на пешеходном переходе

В Нижнем Тагиле вчера в 18:30 иномарка сбила 10-летнего велосипедиста. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, 44-летняя женщина за рулём Mazda СХ-5, двигаясь со стороны Черноисточинского шоссе и выезжая на зелёный сигнал светофора на улицу Дружинина, не пропустила велосипедиста, выехавшего на пешеходный переход.

В результате столкновения мальчик получил травмы и был госпитализирован с предположительным диагнозом «сотрясение головного мозга». После медицинского осмотра ребёнка отпустили домой.

В ГИБДД отмечают, что на одежде у мальчика были световозвращающие элементы, но у него не было защитного шлема и наколенников. В отношении водителя Mazda СХ-5 составлен административный материал по ст. 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества в движении велосипедисту.