Драматический театр Нижнего Тагила выиграл пятимиллионный грант на постановку двух спектаклей 

Нижнетагильский драматический театр получил грант Министерства культуры Свердловской области. В грантовом конкурсе на оказание господдержки организациям культуры и искусства были разыграны гранты от 500 тысяч до 5 миллионов рублей. Тагильский театр получил максимальную сумму.

«Это огромная радость, что мы получили такой большой грант — 5 миллионов рублей! Это поможет нашему театру, это поможет нашему зрителю, потому что и театр, и зрители получат сразу два новых прекрасных спектакля. Мы, конечно, понимаем, что получили этот грант не просто так: это признание нашего театра. И мы благодарны Министерству культуры Свердловской области и губернатору Евгению Куйвашеву за такой подарок на Новый год», — говорит художественный руководитель театра Игорь Булыгин.

Эти средства труппа театра направит на постановку двух спектаклей: по пьесе русского драматурга Александра Островского и по произведениям Дмитрия Мамина-Сибиряка, именем которого объявлен будущий год в Свердловской области. Оба спектакля пополнят репертуар уже в 2022 году.

Как отмечают в драматическом, грант на такую весомую сумму театр выиграл впервые в своей истории.