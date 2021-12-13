Драматический театр Нижнего Тагила повысит цены на билеты в 2022 году 

В 2022 году в Нижнетагильском драмтеатре повысятся цены на билеты. В среднем билеты станут дороже на 30 рублей, на премьерные постановки — на 50 рублей. АН «Между строк» рассказали в драмтеатре, что повышение цен незначительное.

«С 1 января самый дорогой билет в наш театр будет стоить 550 рублей. Надо сказать, что сегодня у нас самые низкие цены на билеты среди свердловских театров. Заработанные от продажи билетов средства идут на постановку новых спектаклей. Чем выше финансовый уровень, тем качественнее спектакль. Да и пандемия резко сократила театральные доходы», — пояснила директор Нижнетагильского драматического театра Ольга Анисимова.

Ранее мы писали, что театры Нижнего Тагила потеряли почти половину выручки в первые дни после введения QR-кодов.