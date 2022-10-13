Драматический театр Нижнего Тагила подарит пригласительные билеты тагильчанкам, которые согласятся расстаться со своими свадебными платьями 

Нижнетагильский драматический театр попросил тагильчанок пожертвовать свои свадебные платья для нового спектакля «Бесприданница» (12+) по пьесе Александра Островского.

Накануне в паблике театра во «ВКонтакте» появился пост, в котором творческая команда сообщает, что нужны подвенечные платья 42–46-го размера.

Как рассказали «Афише МС» в театре, это не первый подобный сбор и тагильчане всегда охотно приносят свои вещи для постановок. Первое свадебное платье зрители принесли сегодня, для спектакля нужны ещё три.

«При подготовке к спектаклю "Пегий пёс, бегущий краем моря" (12+) мы обращались к зрителям в поисках меховых изделий для костюмов нивхов, тогда тагильчане принесли около 30 шуб. Нам их хватило не только для этого спектакля, но и для постановки "Двенадцать месяцев" (0+) и "Дуры мы, дуры" (18+)», — рассказывает руководитель отдела развития Нижнетагильского драматического театра Елена Боярская.

Своим дарителям театр вручит пригласительные билеты на спектакли. Принести вещи можно на вахту, которая находится со стороны сквера театра.

Премьера спектакля «Бесприданница» (12+), напомним, состоится в ноябре. Фишкой постановки, над которой работает приглашённый режиссёр лауреат премии «Золотая Маска» Галина Зальцман, станет то, что в ней будет сразу семь бесприданниц.