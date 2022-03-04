Драматический театр Нижнего Тагила готовит внеплановую комедию об эпохе Екатерины II

Нижнетагильский драматический театр готовит новый, внеплановый спектакль «Как живой» (16+) по пьесе современного драматурга Виктора Ольшанского. Постановка создаётся при поддержке ЕВРАЗа — компания выделила на неё 1 млн рублей.

Комедия в двух действиях, по словам автора пьесы, написана по мотивам удивительной истории, рассказанной дипломатом, послом Франции в Российской империи графом Луи Филиппом де Сегюром в книге «Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II».

Зритель увидит парадный Санкт-Петербург с его знаменитыми зданиями: Исаакиевским и Казанским соборами, Эрмитажем, Кунсткамерой, домом Зингера. Как отмечает режиссёр спектакля заслуженный артист России Игорь Булыгин, постановщики намеренно пошли на исторические неточности и оставили в сценографии архитектурные сооружения, появившиеся после царствования Екатерины II.

«Если бы ЕВРАЗ не дал добро, не появился бы этот спектакль. Он внеплановый, и от этого он нам ещё больше дорог. Это политический анекдот. И в нём, конечно же, есть доля не анекдота. Это грустная и смешная история, поучительная история. Как утверждает автор пьесы, она создана по историческим хроникам. Я несколько сомневаюсь в этом, но путь люди верят, что так и было. Пьеса мне нравится своей простотой, ироничностью, доведённой до абсурда ситуацией. Мне хотелось, чтобы в спектакле были заняты актёры, у которых не так много премьер в этом сезоне», — рассказал «Афише МС» Игорь Булыгин.

Сценографию и костюмы придумала художница Юлия Зятькова. Заняты в постановке Валерий Каратаев, Любовь Тимофеева, Ирина Тараторкина, Константин Козловский, Тимофей Панов, Екатерина Сысоева, Сергей Зырянов, Максим Самсонов, Мария Харламова и Данил Камешков.

Как отмечают в театре, спектакль «Как живой» приурочен к 30-летию компании ЕВРАЗ. На его премьеру 11 марта пригласят сотрудников предприятия.