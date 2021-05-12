Драматический театр Нижнего Тагила получил премию губернатора за спектакль «Демидовы. Версия»

Нижнетагильский драматический театр стал лауреатом премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2020 год. Театр удостоен награды за постановку «Демидовы. Версия» об основателях Нижнего Тагила.

Оргкомитет премии отметил работу драматурга Олега Богаева и режиссёра спектакля, художественного руководителя Нижнетагильского драматического театра Игоря Булыгина. Олег Богаев написал пьесу «Демидовы» по заказу тагильского театра. Исторические хроники он разбавил художественным вымыслом, отмечают в драмтеатре.

«Премия губернатора Свердловской области — это, конечно, большое событие. В этом году мы уже получили премию главы Нижнего Тагила, тоже за “Демидовых”. Мы победили в областном фестивале театральных капустников “Золотая кочерыжка”. Теперь вот премия губернатора. Это, несомненно, признание заслуг всего театра, всего коллектива, а не только Олега Богаева и Игоря Булыгина. Это общий успех! Успех театра, успех всех служб. И самое главное — это признание нашего спектакля “Демидовы. Версия”. Не зря мы над ним работали. Не зря мы его создавали», — говорит Игорь Булыгин.

Добавим, что в этом году в номинации «Театр» в Свердловской области была самая большая конкуренция. В итоге лауреатами стали три театра: авторы спектакля «Сильва» Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии и создатели спектакля «Восемь» Екатеринбургского государственного театрального института.

Премьера «Демидовых», созданных при финансовой поддержке ЕВРАЗ НТМК, состоялась 2 октября 2020 года. Этим спектаклем Нижнетагильский драматический театр открыл 75-й юбилейный сезон и отметил 8 мая свой юбилей в парке музея «Демидовская дача». 15 мая в рамках акции «Ночь музеев» артисты покажут сцены из исторического спектакля в Верхотурье.