«Dragonfly, то есть стрекоза, есть на всех континентах, кроме Антарктиды. И мы тоже к этому стремимся». Екатеринбургская компания по производству спортивной одежды и экипировки, освоив рынок РФ, планирует выйти на международный уровень (ВИДЕО)

Сегодня особую актуальность имеет вопрос замещения на российском рынке зарубежных товаров и технологий отечественными. Это связано с санкциями, уходом из страны иностранных компаний и разрывом сложившихся за многие годы логистических цепочек. В рамках совместного проекта «PRO бизнес импортозамещение» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) и АН «Между строк» мы побывали в Екатеринбурге на производстве одежды и экипировки для разных направлений активного спорта и отдыха компании Dragonfly и поговорили с её генеральным директором Виктором Уткиным об особенностях и перспективах его бизнеса.

Компания Dragonfly была основана в 2011 году в Екатеринбурге. Виктор Уткин присоединился к ней в 2015 году, купив долю у одного из совладельцев. На тот момент это было небольшое предприятие, выпускавшее коллекции одежды небольшими партиями.

«До Dragonfly я работал 15 лет по найму на руководящих должностях, в основном это была сфера телекоммуникаций и строительства. Поэтому мне удалось наработать опредёленный опыт понимания бизнес-процессов. В 2014 году, когда Крым присоединился к России, появилось окно возможностей с точки зрения импортозамещения. Валютный курс сильно подскочил, и российские товары стали по цене более привлекательны. Тогда я решил, что нужно воспользоваться этим моментом и попробовать открыть дело с собственным производством. Как раз тогда я познакомился с совладельцем компании Dragonfly Максимом Соболевым, он собрался уходить в другой бизнес и предложил выкупить его долю. Так я и оказался здесь вместе с Ринатом Фатыховым. С тех пор мы развиваем нашу компанию вместе», — вспоминает Виктор.

Изначально компания шила лишь подшлемники для мотоциклистов. Сейчас же продукция Dragonfly насчитывает более 250 наименований: мотоэкипировка (городская, эндуро, кроссовая, для путешествий), квадроэкипировка (включая изготовление вейдерсов), горнолыжная и сноубордическая (костюмы и комбинезоны), снегоходная (костюмы, комбинезоны, плащи), повседневная (футболки, кепки, костюмы софтшел и флис и многое другое). Ежегодно с производства выходит порядка 250 тысяч готовых изделий. Их качество не уступает зарубежным аналогам.

Наибольшей популярностью пользуются комбинезоны для горного снегохода и детская горнолыжная коллекция. Самый популярный продукт бренда Dragonfly — дождевик EVO, один из лучших элементов экипировки для мотоциклистов и квадроциклистов.

«Dragonfly переводится как “стрекоза”. Во-первых, это уникальный хищник в мире насекомых. Сила, манёвренность, скорость — это всё ассоциируется с ней. Во-вторых, если прислушаться к тому, как она жужжит, то можно услышать звук четырёхтактного двигателя. Так как мы изначально развивались как мотоциклетный бренд, то это было весьма кстати. В-третьих, стрекоза — единственное насекомое, которое присутствует на всех континентах, кроме Антарктиды, а это одна из наших задач», — отмечает бизнесмен.

Компания Dragonfly уже несколько лет закупает мембранную ткань у российских, турецких, японских и южнокорейских производителей. Для разных изделий выбирают соответствующий состав, плотность, текстуру, свойства мембраны, наружные пропитки. Около 30 цехов по всей стране шьют одежду и экипировку по выкройкам Dragonfly, которые создаются на екатеринбургском предприятии. Затем готовые изделия, проверенные на ОТК, отправляются дилерам и в магазины.

Производство компании на сегодняшний день включает собственный конструкторский отдел, цех с автоматизированным вышивальным оборудованием, цех с высокоточным оборудованием для лазерного раскроя, цех с обновлённым оборудованием для проклейки швов и многое другое. Виктор отмечает, что расширение собственного производственного парка происходит регулярно.

«Мы работаем с итальянской студией Design Odyssey с 2016 года. Её основал уральский парень Данил Кузвесов, который живёт и работает в Италии, совместно с российским дизайнером Юлией Швидкой. Данил работал в компаниях Ferrari Maranello и Dainese, он профессиональный мотогонщик и организатор соревнований по нашей тематике. Юлия — дизайнер известных спортивных марок с 20-летним опытом. А также у нас в штате есть три собственных дизайнера, которые в координации с ними занимаются разработкой дизайна», — рассказывает Виктор.

Продукция Dragonfly поставляется в более 70 городов России через 123 дилера, а также в страны СНГ. Товар компании реализуется на маркетплейсах и в ТРЦ МЕГА. На протяжении четырёх лет фирма представляла Россию на международных выставках в числе лучших представителей лёгкой промышленности РФ сектора Outdoor.

Перед запуском новой модели в серийное производство первые образцы тестируют опытные райдеры. Отслеживание качества каждого изделия происходит на всём этапе производства. А также каждая единица проходит финальную проверку в отделе технического контроля. Благодаря постоянной обратной связи от покупателей и собственному производству есть возможность при необходимости в кратчайшие сроки вносить изменения в изделия. У компании также есть ателье индивидуального пошива, где можно выполнить заказ по индивидуальным меркам.

«После ухода из страны иностранных компаний на российский рынок пришло много новых игроков, поэтому конкуренция меняет свою структуру. Определённые плюсы появились, наша гибкость стала более привлекательна для новых клиентов. Это позволило нам, например, зайти на все горнолыжные курорты, которые раньше покупали товар за рубежом. Раз именитые бренды перестали работать с Россией, курорты стали более активно сотрудничать с нами. Правда, сейчас стало сложнее с экспортом. А также в связи с разрывом логистических цепочек нам пришлось заново выстраивать схемы поставок», — делится предприниматель.

В планах на будущее у Dragonfly — полностью закрыть ассортиментные матрицы: увеличить аксессуарные группы, начать изготавливать средства защиты головы и летнюю обувь. Недавно компания открыла швейный цех в Нижнем Тагиле.

Агентство новостей «Между строк» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) решили помочь компаниям региона, которые занимаются импортозамещением. Поэтому мы продолжаем специальный медиапроект «PRO бизнес», начатый в прошлом году. С его помощью предприниматели Свердловской области смогут рассказать о своих компаниях большой аудитории и привлечь новых клиентов.

Участниками спецпроекта могут стать юрлица и предприниматели, зарегистрированные как ИП. Свои заявки присылайте на почту probusiness@mstrok.ru. В письме в свободной форме расскажите о вашем предприятии: чем оно занимается, как давно существует, в чём его конкурентные преимущества. Также вы можете прикрепить фото и видео.

Вместе с представителями СОФПП редакция АН «Между строк» выберет самые интересные истории и сделает большие репортажи, которые мы опубликуем в специальном разделе «PRO бизнес импортозамещение».