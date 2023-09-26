В Нижнем Тагиле запустят производство известного российского бренда одежды

Российский бренд одежды для активного и экстремального отдыха Dragonfly откроет своё производство в Нижнем Тагиле. Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, будущий швейный цех рассчитан на 70 рабочих мест. На предприятии будут шить снегоходные комбинезоны, горнолыжные костюмы и мотокуртки. Инвестиционный проект сопровождает Агентство по привлечению инвестиций региона.

На момент публикации на площадке будущего производства площадью 600 кв. метров ведётся ремонт, который планируется завершить в октябре. До конца 2023 года цех будет запущен, а на работу примут порядка 30 специалистов. Полностью штат укомплектуют в первой половине следующего года.

«Губернатор Евгений Куйвашев ставит приоритетную задачу по поддержке инвесторов на территории Свердловской области. Созданные условия позволяют компаниям масштабировать бизнес, развивать уральские бренды и сферу лёгкой промышленности. Активный отдых — важная составляющая внутреннего туризма у нас на Урале, и не только экономически, но и, можно сказать, психологически важно, что экипировка для различных активностей производится здесь, нашими местными предприятиями», — сказал замгубернатора Дмитрий Ионин.

Нижнетагильское предприятие станет частью большой производственной площадки, центр которой расположен в Екатеринбурге. Оттуда в Нижний Тагил будут поступать детали для изделий, из которых здесь произведут конечный продукт.

В компании Dragonfly уже выразили готовность сотрудничать с местным колледжем им. Н. А. Демидова, где готовят специалистов швейного производства.

Отметим, что компания Dragonfly работает на рынке одежды с 2011 года, ежегодно производя более 200 тысяч изделий. Ассортимент бренда насчитывает более 250 моделей экипировки собственной разработки.