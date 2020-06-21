Дожди и северо-западный ветер ждут жителей Нижнего Тагила в ближайшую неделю

Ближайшая рабочая неделя будет для жителей Нижнего Тагила холодной и дождливой. Ожидается, что столбики термометров поднимутся в дневное время максимум до плюс 18 градусов, и то ненадолго. Вечерами будет холодать до 10–12 градусов выше нуля. В течение всей недели ожидаются дожди и преимущественно северо-западный и западный ветер. По ночам воздух будет прогреваться лишь до плюс 7 градусов.

На севере Свердловской области в начале недели ожидаются ночные заморозки. Столбики термометров опустятся до 0–2 градусов. Садоводам необходимо позаботиться о сохранности культурных растений. В дневное время, по данным Уральского гидрометцентра, прогнозируется 14–20 градусов выше нуля. Синоптики обещают жителям региона дожди и ветер с порывами до 14 м/с.