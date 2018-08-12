Дождевой паводок угрожает садам под Нижним Тагилом

Дождевой паводок добрался до коллективных садов в районе Монзино под Нижним Тагилом. Вода из реки Тагил начала прибывать на участки после обильных дождей. Только за сутки с 9 по 10 августа выпало более 65 мм осадков. Из-за этого в Черноисточинском пруду и Ленёвском водохранилище начал повышаться уровень воды.

Сотрудники МЧС предложили владельцам садов, находящихся в зоне подтопления, покинуть на время свои дома. В мэрии Нижнего Тагила распорядились увеличить сброс воды на гидротехнических сооружениях, обслуживающих Тагильский пруд. Это помогло предотвратить затопление участков в коллективном саду «Шахтёр». Для обеспечения безопасности жизни людей в товариществах в районе станции «Монзино» был ограничен сброс воды из Черноисточинского водохранилища, воду отводили по обходному каналу через Верхний Прудок. Специалисты центра защиты населения регулярно выезжают на наиболее опасные во время паводков участки и проверяют уровень воды.

В пресс-службе администрации города АН «Между строк» сообщили, что пик дождевого паводка в Нижнем Тагиле пройден, уровни водохранилищ приводятся к нормативному состоянию. Между тем на следующей неделе синоптики вновь обещают жителям города грозы и сильные ливни.

Напомним, в 2016 году из-за подъёма воды в реках Тагил и Выя возникла серьёзная опасность подтопления жилых домов в черте города и предприятий. Наиболее опасная обстановка сложилась в посёлках Висимо-Уткинск и Черноисточинск. Также спасателям пришлось эвакуировать нескольких жителей посёлка Евстюниха.