«Дождь» выпустил двухчасовой фильм о спорных моментах в деле о теракте в метро Санкт-Петербурга

Телеканал «Дождь» выпустил двухчасовое расследование о теракте в метро Санкт-Петербурга, совершённом в апреле 2017 года. Авторы фильма пообщались с очевидцами, журналистами и родственникам осуждённых по обвинению в совершении теракта.

Особое внимание в фильме уделяется нестыковкам в позиции следствия и обвинения и процессуальным нарушениям.

«Мы ни в коем случае не оправдываем терроризм, но мы не можем оправдать ложь, халатность и пытки. В этом деле их много», — говорится в аннотации к фильму.

В начале фильма его авторы предлагают группе зрителей выступить в роли присяжных и решить, нужно ли пересматривать дело с учётом всех нестыковок. В конце фильма все они сочли, что пересмотр дела необходим.

Напомним, приговор по делу о теракте в петербургском метро был вынесен в декабре 2019 года, 11 обвиняемых получили сроки от 19 лет до пожизненного заключения. Ещё в ходе процесса подсудимые жаловались на пытки, а правозащитники и адвокаты указывали на нестыковки в позиции обвинения, однако суд их не учёл.