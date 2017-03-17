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17 Мар 2017 12:03 | Метки: Новости, Экономика

«Дождь»: Фонд бывшей жены Путина финансируется из бюджета Москвы

Общественный фонд «Центр развития межличностных коммуникаций», который находится под контролем бывшей супруги президента Владимира Путина Людмилы, получил из московского бюджета 250 млн рублей. Об этом со ссылкой на указ мэра Москвы Сергея Собянина, подписанный в 2015 году, сообщает «Дождь». 

По сведениям телеканала, фонд получил финансирование в рамках правительственной программы «Социальная поддержка жителей Москвы». Согласно указу, в 2016 году организации было выделено 62 млн рублей, столько же – в 2017-м. Финансовая поддержка фонда в схожих объёмах продолжится в 2018 и 2019 годах.

«Центр развития межличностных коммуникаций» возглавляет Артур Очеретный, который, по данным СМИ, является новым супругом Людмилы Путиной.

Как выяснили журналисты, фонду принадлежит дом Волконского на Воздвиженке. При этом организация сдаёт помещения особняка в аренду компании «Меридиан», а та в свою очередь пересдаёт их в субаренду. «Меридиан», по данным «Спарк-Интерфакс», принадлежит компании «Интерьерсервис», которой владеет Людмила Шкребнева (девичья фамилия Людмилы Путиной). 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: diwis.ru

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