«Дождь» анонсировал обращение президента России к россиянам

В пятницу, 23 марта, будет показано обращение победившего на выборах президента Владимира Путина к россиянам, со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщает «Дождь». Отмечается, что обращение уже записано.

По словам собеседников издания, в обращении Путин поблагодарит россиян, которые приняли участие в голосовании на выборах. Избранный президент призовёт граждан к единству.

Также будет поднята тема о технологическом рывке, которую Путин затрагивал и на встрече со своими доверенными лицами в конце января, и позже — в послании Федеральному собранию.

Напомним, выборы президента России состоялись 18 марта. Владимир Путин после обработки 99,83% бюллетеней победил на выборах с рекордными 76,6% голосов. Второе место занял кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин (11,82%), третье — Владимир Жириновский (5,86%), следом идёт Ксения Собчак (1,66%), далее — Григорий Явлинский (1,04%), последние места между собой разделили Сергей Бабурин, Максим Сурайкин и Борис Титов.

По данным ЦИК, явка на президентских выборах составила более 67%.