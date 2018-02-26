Доверенное лицо Явлинского из Екатеринбурга просит его выйти из президентской кампании

Историк Уральского федерального университета Алексей Мосин снял с себя полномочия доверенного лица кандидата на пост президента России Григория Явлинского и попросил кандидата отказаться от участия в выборах, со ссылкой на открытое письмо Мосина пишет РБК.

По словам Алексея Мосина, он по-прежнему разделяет убеждения основателя партии «Яблоко», но не хочет участвовать в том, что «не может оценивать как честные, легитимные, демократические выборы».

«Я не могу продолжать представлять вас в качестве кандидата в президенты России, поскольку у меня нет больше никаких оснований называть проводимую кампанию выборами президента. Мы имеем дело с переназначением действующего главы государства на новый шестилетний срок в условиях, когда попираемая властями Конституция не в силах защитить наши гражданские права», — написал он.

Историк отметил, что старается придерживаться правила «не участвовать во лжи и насилии», и также попросил Григория Явлинского набраться мужества и отказаться от участия в выборах.

«Не отводите глаз от тех, кто смотрит на вас, кто доверяет вам. Скажите правду о том, что у нас до сих пор называется "выборами президента России"», — призвал Мосин.

Напомним, выборы в России состоятся 18 марта. На пост президента РФ претендуют 8 кандидатов: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.