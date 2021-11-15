Доступно о современном искусстве расскажут авторы подкаста Уральской индустриальной биеннале 

Уральская индустриальная биеннале запускает подкаст «Понять и обнять современное искусство» (16+). Его гостями станут известные российские художники и популяризаторы искусства.

Свои мнения по важным вопросам, связанным с современным искусством, выскажут российский художник, теоретик искусства и критик Дмитрий Гутов, независимый куратор, критик, лектор и преподаватель, один из ведущих экспертов в области искусства новых технологий в России Антонио Джеуза, популяризатор искусства, автор канала @art.likbez Анастасия Сосновская, куратор, арт-критик, директор кураторского агентства Sparta Лиза Савина, главный специалист по музейно-образовательной деятельности в Русском музее кандидат искусствоведения Алексей Бойко и другие.

«Современное искусство провоцирует задавать вопросы, но и само использует специфический язык, понять который требует некоторых усилий. Чтобы было проще обнять современное искусство, Уральская индустриальная биеннале запустила подкаст с ответами на типичные вопросы, начиная с базового: почему это искусство?» — говорят организаторы биеннале.

Подкаст будет выходить по субботам в сообществе биеннале во «ВКонтакте». Первый выпуск с Дмитрием Гутовым о том, зачем нужно искусство и почему оно доступно для каждого, уже доступен на официальной странице биеннале в этой соцсети.

С 2016 года публичная программа биеннале запускает предваряющий выставку просветительский курс для широкой аудитории. На основе популярного цикла лекций, который в этом году назывался «Современное искусство. Время объяснять» (16+), и был создан подкаст. В этом году впервые лекторий проходил не только в Екатеринбурге, но и в городах проектов биеннале: в Нижнем Тагиле, Челябинске, Тюмени, Тобольске и посёлке Черноисточинск.

Напомним, два проекта Уральской биеннале открылись в Нижнем Тагиле в августе 2021 года.