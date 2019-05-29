Дорожные службы Нижнего Тагила обновят дорожную разметку, установят новые светофоры и ограждения в рамках БКАД

По программе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) специалисты МБУ «Сигнал-3» заменят две тысячи дорожных знаков, установят 15 новых светофоров и 6 км дорожных ограждений. Об этом сегодня, 29 мая, сообщил журналистам руководитель предприятия Вячеслав Сизов. Также «Сигнал-3» должен до конца июня обновить дорожную разметку на всех городских улицах. Всего в этом году на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта по обслуживанию дорожной инфраструктуры планируется выделить около 80 миллионов рублей.

«Для нанесения маркировки на пешеходные переходы мы используем сегодня двухкомпонентный холодный пластик. Он эффективнее, чем дорожная эмаль, которую применяли раньше. Пластик гораздо долговечнее при большой интенсивности движения. Также он значительно ярче, а следовательно, виднее для водителей, — отметил замдиректора по производству МБУ «Сигнал-3» Алексей Панченко.

Представитель предприятия отметил, что специалисты МБУ «Сигнал-3» в настоящее время проводят тестирование различных добавок в пластиковую смесь для снижения её скользкости после дождей и в морозы. По словам Панченко, в мире до сих пор нет однозначного решения данной проблемы.

Напомним, в этом году впервые в истории города в рамках нацпроекта БКАД отремонтируют сразу 21 улицу. Работы будут проводиться компаниями МУП «Тагилдорстрой» и «УБТ-Сервис» во всех районах Нижнего Тагила, на них потратят более полумиллиарда рублей. Диагностика всех улиц, ремонтирующихся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», будет проводиться саратовской компанией «Инфраструктура». Обработка всех данных должна быть завершена до 20 июня. После проведения ремонтов на 21 улице саратовцы снова проведут диагностику. Всего за шесть лет в Нижнем Тагиле в рамках национального проекта планируется привести в порядок 125 дорог общей протяжённостью 202,7 км.