Дорожные полицейские за три дня оштрафовали более 30 тагильских таксистов

В период с 25 января по 27 января сотрудники ГИБДД оштрафовали 32 тагильских таксистов. Нарушителей выявили в рамка рейда «Такси», который проводился для обеспечения безопасности при перевозке пассажиров, выявления предпринимательской деятельности без разрешения.

Так, сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали двоих водителей за нарушение при проезде перекрёстков, ещё четверых — за перевозку пассажиров без специального разрешения. Также шесть водителей ездили с незаконной установкой на автомобиле специальной схемы легкового такси, ещё у одного не было лицензии на осуществление предпринимательской деятельности.