Допинг-проба «Б» боксера Александра Поветкина оказалась положительной

Допинг-проба «Б» российского супертяжеловеса Александра Поветкина дала положительный результат на запрещённый препарат остарин. Об этом заявил юрист Алексей Карпенко, представляющий интересы спортсмена. Руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил ТАСС, что альтернативные допинг-тесты из Лозанны показали отрицательный результат.

«В пробе “Б” Поветкина в американской лаборатории подтвердили остарин. Пробы, сданные в независимой лаборатории в Лозанне, чистые», — написал в Twitter Рябинский.

Генеральный продюсер первой в мире промоутерской компании по женскому боксу Сергей Завилейский рассказал RT, что боксёр мог и не знать, что принимает запрещённый препарат.

«Да, это было ожидаемо, так как и первая проба была положительной. Компания “Мир бокса” планирует судиться, так как в пробе “Б” зафиксирован остаточный эффект, следы препарата. Если бы он на самом деле принимал курс, который мог бы реально помочь, то в пробах должно было быть намного больше запрещённого препарата», — заявил Завилейский.

Напомним, Всемирный боксерский совет (WBC) отменил бой Поветкина с Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе, который должен был состояться в Екатеринбурге 17 декабря. За несколько часов до поединка бой был отменён из-за положительной допинг-пробы россиянина.

Агентство новостей «Между строк»