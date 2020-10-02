Дональд Трамп заразился коронавирусом

Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что вместе с Меланией Трамп заразился коронавирусом.

Ранее Трамп сообщил, что вместе с супругой Меланьей уходит на карантин в ожидании результатов теста на коронавирус.

«Хоуп Хикс, которая так много работала, не делая даже небольшого перерыва, только что получила положительный результат на COVID-19. Ужасно! Мы с первой леди ждём результатов наших тестов. А пока мы начнём наш процесс карантина!» - написал Трамп.

Ранее президент США подтвердил, что его близкая помощница заразилась коронавирусом. Он заявил, что вместе с супругой сдал тест, но о карантине не знал. Трамп отмечал, что «проводил много времени с Хоуп и первая леди тоже».

Хикс сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями, они с Трампом летели в одном самолёте.