Дональд Трамп признан худшим президентом в истории США

Действующий президент США Дональд Трамп занял последнее место в историческом рейтинге американских лидеров, который опубликован на сайте Университета Бойсе в штате Айдахо.

Рейтинг, в составлении которого участвовали 170 членов Американской ассоциации политических наук, выходит ежегодно. Экспертам предлагается оценить величие каждого президента США по шкале от нуля до 100.

Первое место в рейтинге сохранил Авраам Линкольн с результатом 95,03 балла, в тройке лидеров также оказались Джордж Вашингтон (92,59 балла) и Франклин Рузвельт (89,09 балла). Предыдущий президент Барак Обама занял восьмое место (71,13 балла). Дональд Трамп набрал лишь 12,34 балла.

Выход рейтинга приурочен к Дню президентов, отмечаемому в США в третий понедельник февраля в честь дня рождения первого американского президента Джорджа Вашингтона.

Трамп пока никак не отреагировал на результаты рейтинга и лишь кратко поздравил американцев с Днём президента у себя в Twitter.