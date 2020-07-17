«Дом не был застрахован, сгорело всё». Пострадавшие от серьёзного пожара на улице Лодочной в Нижнем Тагиле рассказали о страшной ночи

Накануне вечером в Нижнем Тагиле произошёл серьёзный пожар в доме № 25 по улице Лодочной недалеко от Тагильского пруда. Его причиной, по предварительным данным, стало замыкание электропроводки. Огонь уничтожил двухэтажное строение и перекинулся на соседний деревянный дом. На протяжении двух часов со стихией боролись 11 пожарных, 4 единицы техники и местные жители. Сегодня журналист АН «Между строк» побывала на месте пожара и поговорила с хозяевами дома и их соседями о страшной бессонной ночи.

Пожар в двухэтажном доме начался примерно в 21:51. Хозяйка Елена в это время работала в огороде. В доме находился её супруг Сергей, дочь и внучка. Сергей, увидев пламя, бросился на второй этаж за дочерью с внучкой. Из дома спасались в чём были.

Как рассказал Сергей, участок на улице Лодочной они с супругой приобрели ещё в 90-е годы. В 2015-м к старенькому деревянному дому начали пристраивать новый, шлакоблочный. Вчера за считаные минуты сгорело имущество, в которое последние несколько лет вкладывались все силы и деньги. Без крыши над головой остались две семьи — Сергей с Еленой и их дочь с мужем и трёхгодовалой малышкой.

«Дом не был застрахован. Сгорело всё: мебель, техника, дорогой строительный инструмент. Нам несколько друзей предложили временное жильё, на улице не останемся. Какие-то вещи соседи к вечеру уже помогут собрать. А вот дом надо восстанавливать, тем более стены из шлакоблока остались», — говорит хозяин дома.

«Слава Богу, все живы остались! Никогда не думала, что с моей семьёй такое случится. Ну, как говорится, пусть Бог забрал деньгами», — говорит его супруга Елена.

Пожарные прибыли на место происшествия через 2 минуты после поступления сообщения. Как рассказал врио начальника 9-го ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области Иван Кормаков, во время работы спасатели столкнулись с одной сложностью — организацией забора воды из Тагильского пруда. К пожарному водоёму — маленькой речке, возле которой установлен соответствующий знак, — техника подъехать не смогла. Поэтому одну пожарную машину поставили возле пруда и протянули от неё два пожарных рукава к горевшим домам.

«У деревянных домов 5-я степень огнестойкости, достаточно 10 минут для сильного разгорания. Когда приехало первое подразделение, дом уже был полностью охвачен пламенем. Руководитель тушения пожара принял решение перебросить силы на защиту соседнего дома, который уже начинал гореть. Это было верное решение. Помощник начальника караула тоже верно среагировал. Он, понимая, что работы предстоит много, поднял номер пожара, чтобы можно было нарастить силы и средства на борьбу с ним», — рассказывает Иван Кормаков.

Сотрудники МЧС приступили к борьбе с огнём до приезда электриков. Аварийная бригада прибыли на место только через 12–15 минут — в большинстве случаев это фатальные цифры, поскольку пожарные не имеют права начинать работу, если есть опасность поражения сотрудников током, пояснил врио начальника 9-го отряда Иван Кормаков. В этот раз спасателям удалось обойти линию электропередач.

Также в загоревшемся доме был газовый баллон. При нагревании баллон взорвался — именно этот хлопок слышали многие очевидцы. Пожарным помогали практически все жители улицы: люди обливали из вёдер соседний дом, приносили пожарным питьевую воду.

Хозяева дома и соседи не сразу согласились поделиться подробностями страшной ночи с журналистом. Говорят, уж сильно их впечатлили людское безразличие и цинизм накануне. Местная жительницы Галина, приютившая на ночь своих соседей-погорельцев, рассказала, что вчера посмотреть на пожар собрался чуть ли не весь город. Зеваки записывали происходящее на видео, не задумываясь о том, нужна ли пострадавшим помощь, мешают ли они работе пожарных.

«Как увидели огонь, мы все выбежали на улицу. Всем страшно, не знаем, за что хвататься. И тут уже выстроилась линия из зевак. Все стоят, снимают на телефоны. Я к ним с матом подбегаю, говорю: вам не стыдно? Вы помогите лучше людям! Никакой реакции от них! Единственное, прибежали четыре парня, схватили вёдра, стали поливать второй дом. Они отдыхали на пруду, увидели огонь и пришли помочь. Вот так вот: кто-то бегал, помогал, а кто-то стоял злорадствовал», — возмущается местная жительница Галина.

От огня также пострадал соседний дом № 27 — частично сгорела кровля. В этом доме никто не живёт, хозяйке он достался от родителей. Каждый день она приходит сюда покормить собаку. Посаженный на цепь чёрный пёс вчера мог стать единственной жертвой пожара, но испуганное животное вовремя отвязали.

Местные говорят, что в последний раз пожар на улице Лодочной был лет 40 назад. И тут же добавляют: как беда не пришла раньше, ведь коммунальщики и власти города словно забыли про частный сектор. На улице много покошенных, полусгнивших электростолбов, ветки старых деревьев в некоторых местах буквально лежат на электропроводах. В домах периодически происходят скачки напряжения, здесь нет природного газа и многие используют газовые баллоны.

«Мы сегодня за всю ночь глаз не сомкнули. Страшно. И ведь никому наши проблемы не нужны. Мы и в администрацию письма писали, и к депутатам обращались. Налоги мы платим, за электричество платим, но никто ничего не делает для нас», — сетует соседка Галина.

Жителям Нижнего Тагила, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе погорельцам, администрация города оказывает материальную помощь в размере не более 10 тысяч рублей. Деньги выделяются на каждого прописанного в доме человека. Услышав об этой сумме, соседка Галина попросила журналиста обратиться к неравнодушным людям за помощью.

«И куда им эти копейки? — возмутилась женщина. — Скоро зима, у них ничего не осталось, всё сгорело. Может, люди помогут вещами, деньгами, стройматериалами. Обязательно напишите в конце об этом!»

Сергей и Елена не сразу, но всё же согласились оставить номер телефона для связи. Им мы поделимся с теми, кто хочет помочь семье. Для этого напишите нам личное сообщение в любой соцсети АН «Между строк».