Доллар впервые за полтора года опустился ниже 58 рублей

Курс рубля против доллара и евро обновляет максимумы за полтора года на фоне роста интереса инвесторов к российским активам в рамках carry trade, пишет РИА Новости.

Курс доллара расчётами «завтра» на 10.28 по московскому времени понедельника снижался на 0,14 рубля – до 58,1 рубля, курс евро – на 0,15 рубля до 61,80 рубля, следует из данных Московской биржи.

При этом с начала торгов доллар уже снижался до 57,9625 рубля, евро – до 61,32 рубля, что является минимумами с июля и июня 2015 года соответственно.

Отмечается, что инвесторов привлекает разность ставок долговых инструментов на фоне умеренно жёсткой денежно-кредитной политики Центробанка и относительно мягкой – регуляторов развитых экономик. Это поддерживает спекулятивный приток валюты в Россию в рамках carry trade.

Нефть с утра торгуется на уровне 56,6 доллара за баррель по марке Brent. Таким образом, рублёвая стоимость чёрного золота остаётся немного ниже 3,3 тысячи рублей.

Укрепление рубля продолжается с прошлой недели на фоне позитивной динамики на рынке нефти, где цена на баррель сорта Brent закрепилась выше 56 долларов.

Аналитики также объясняют позитивную динамику тем, что геополитические риски для инвесторов, желающих вложить деньги в российскую экономику, снижаются.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости