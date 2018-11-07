Долги россиян за коммуналку могут передать коллекторам

Коллекторские агентства могут заняться взысканием долгов граждан по оплате коммунальных услуг, пишет «Коммерсантъ».

Некоторые поставщики услуг ЖКХ частично уже работают с профессиональными коллекторами, сейчас в работу коллекторов поступает не более 5% от общей задолженности населения. По данным Минстроя, на сентябрь 2018 года она составляла 535 млрд рублей. Только в «Росводоканале» на 1 октября по шести российским городам она превышает 2 млрд, причём ежегодный прирост задолженности по группе «население» составляет 20%.

«При этом эффективность собственного взыскания коммунальщиков не очень высокая: на досудебной стадии она находится на уровне 5–10%, на судебной стадии —15–20%», — заявил представитель Национальной ассоциации коллекторов.

Руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Виктор Климов подчёркивает, что взыскание долгов должно быть урегулировано в рамках федерального закона № 230. По его мнению, коммунальщики стали «злоупотреблять ситуацией и отдавать долги на взыскание нерегулируемым компаниям». Эксперты прогнозируют рост социальной напряжённости, поскольку многие потребители помнят о том, каким способами коллекторы пользовались для выбивания долгов.

В 2017 году, по данным «Национальной службы новостей», общая задолженность граждан за коммунальные услуги составила 645 млрд рублей, при этом только три процента этой суммы планировалось отдать в работу коллекторам.