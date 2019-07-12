Долги по зарплате в Свердловской области выросли в 4 раза

На 1 июля долги по зарплате на Среднем Урале (без учёта данных среднего и малого бизнеса) составили 19,7 млн рублей, сообщает Свердловскстат.

Задолженность зафиксирована на четырёх предприятиях, где работает 331 человек. Среди сфер деятельности организаций — должников — производство электродвигателей, чартерные воздушные перевозки пассажиров, жилищно-коммунальная сфера.

По сравнению с 1 июня общий долг по зарплате в регионе уменьшился на 11,2 млн рублей, или на 36,2%. Однако если сравнивать ситуацию с прошлым годом, то по сравнению с показателями на 1 июня 2018 года долг вырос в 4 раза.