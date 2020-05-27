Доктор Мясников, возглавляющий информцентр по коронавирусу, назвал допустимым убийство за оскорбление

Врач и телеведущий, руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников заявил, что оправдывает убийство людей за оскорбления как форму отстаивания чести и достоинства. Об этом он сказал в интервью Ксении Собчак, которое было опубликовано сегодня на её YouTube-канале.

Мясников рассказал историю друга, которого осудили за убийство, и отметил, что понимает его поступок.

«Слово за слово, они [оппоненты] его оскорбили. Он хакас. Ну вот он одного убил, двух не догнал. На суде сказал: "Да, я убил, и ещё бы убил за такие слова". А попав в тюрьму, ещё кого-то убил, потому что тоже была ситуация», — рассказал Мясников.

Он подчеркнул, что его друг убил человека не ради того, чтобы «снять с него часы», не зарезал его «исподтишка», а «отстаивал свою честь и достоинство». На уточняющий вопрос Собчак, можно ли, по его мнению, убивать людей за оскорбления, доктор ответил утвердительно. Также он предложил всем, кто его оскорбляет в интернете, приехать к нему и сказать всё при личной встрече.

«То, что меня не остановит ни тюрьма, ни угроза наказания, — это 100%», — добавил доктор.

Александр Мясников известен рядом скандальных заявлений — в частности, ему принадлежит фраза «кому суждено умереть, тот умрёт», которая была сказана при обсуждении ситуации с коронавирусом.

Ранее, в начале февраля, Мясников заявлял, что коронавирус «полезен для россиян», так как из-за него они стали чаще мыть руки. В своём телеграм-канале он писал, что у россиян вероятность заразиться составляет «ноль целых и ноль в периоде». В марте Мясников заявлял, что пандемия сойдёт на нет к середине апреля, и называл коронавирус «сезонным явлением». Позже он признал, что ошибался.