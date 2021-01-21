Догнать губернатора. Жители Нижнего Тагила после визита Куйвашева продолжили рассказывать о своих проблемах в его инстаграме 

После визита губернатора Евгения Куйвашева в Нижний Тагил горожане написали в инстаграме главы региона, на какие ещё проблемы ему следует обратить внимание. Чаще всего комментаторы жаловались на общественный транспорт, плохое дорожное покрытие во дворах и отсутствие в городе высокого скалодрома для детей, которые занимаются олимпийским видом спорта.

«Тот район (ГГМ), в котором вы были в садиках, он большой, красивый и отстраивается, но прошу вас обратить внимание на то, что очень всё плачевно во дворах. До парков добраться проблематично. Как ногами с коляской, так и на машине. В других районах дворы делаются, а на ГГМ почему-то нет. Дайте указание хотя бы пешеходные дорожки сделать до парка Победы, например, от домов по Уральскому проспекту 48, 50, 46, 54. Написано письмо в прокуратуру о ненадлежащем содержании внутриквартальных проездов. Ответа ещё нет, хотя написано оно ещё в прошлом году», — пишет тагильчанка.

Несколько человек жалуются, что общественный транспорт не соблюдает расписание и людям приходится ждать автобусов в отдалённых районах очень долго.

«Просим обратить внимание на работу общественного транспорта в Нижнем Тагиле. Автобусы и маршрутное такси до Дзержинского района ходят ужасно, иногда их просто нет. Водители позволяют себе не выйти на маршрут, люди не могут уехать на работу и с работы. Ждут по 40 минут. На холоде. В морозы люди тратили на дорогу 1–1,5 часа вместо обычных 40 минут. Некоторые маршруты просто отказываются ехать по причине того, что не так много людей ездит на этом маршруте (но им же тоже нужно как-то добираться на работу), личный автотранспорт есть далеко не у всех. Также в автобусах абсолютно не соблюдаются меры по профилактике коронавирусной инфекции, т. к. они забиты больше положенного, все без масок, в том числе водители. Обработка, вероятнее всего, также не проводится. Просим принять меры», — требуют горожане.

Большой резонанс в соцсетях вызвала публикация о депутатской комиссии, на которой начальник тагильского управления по физкультуре и спорту Ирина Еремеева заявила, что в городе немного любителей тенниса и велосипедистов, а замглавы по соцполитике Валерий Суров заявил, что в школе № 100 не будут строить скалодром, на который ЕВРАЗ выделил грант. Возмущённые родители маленьких спортсменов атаковали инстаграм главы региона.

«Евгений Владимирович, обратите внимание на детский спорт! Да, по причине коронавируса были отменены тренировки и соревнования. Но почему в Екатеринбурге тренировочный процесс давно вернулся на рельсы, а в Тагиле нет?! Наши дети тоже хотят быть чемпионами, тоже стараются. Но у них отняли самый высокий скалодром в городе и не дали ничего взамен. Мы скитаемся по подвалам и отдалённым районам, по невысоким стенам. Как наши дети смогут конкурировать с теми, кому не запретили тренироваться?! Пишу вам от родителей, тренеров и детей-скалолазов. Нас с марта не пускают под разными предлогами в ГДДЮТ и не дают достойной замены! Стены 3–8 метров — это ерунда. Дети теряют навык. Тагил теряет олимпийский вид спорта...» — пишет тагильчанка.

Справедливости ради отметим, что многие тагильчане и те, кто уже уехал из родного города, но продолжает следить за его судьбой, благодарили губернатора за финансирование новых объектов — детских садиков, школ и парков.