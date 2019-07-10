Дочка «Швабе» подарит на день рождения Нижнему Тагилу в этом году новые пешеходные знаки

Уральский оптико-механический завод (входит в холдинг «Швабе») подарит в этом году на день рождения Нижнего Тагила новые пешеходные знаки. Об этом представитель компании сообщил сегодня, 10 июля, мэру Владиславу Пинаеву, когда тот посетил стенд УОМЗа. Новые знаки установят на перекрёстках, их будет хорошо видно тагильчанам в темноте.

Главе Нижнего Тагила представили также суперсовременный светофор – смарт-станцию, которая «позволяет выводить информацию не только о регулировании дорожного движения, но также о климате, состоянии дорожного покрытия, транспортном и пассажирском потоках в конкретный момент времени и в конкретном месте». Светофор оснащён интеллектуальной видеокамерой и лазерным блоком, который позволяет создавать сплошную световую завесу в условиях ограниченной видимости (туманной или ночной езды). Такой светофор может стать хорошим новогодним подарком для Тагила в этом году, отметили на Уральском оптико-механическим заводе.

Владислав Пинаев отметил, что компания – один из самых надёжных стратегических партнёров города. Он поразился новым разработкам УОМЗа и выразил надежду, что когда-нибудь такие светофоры будут установлены не только в центре, но и на окраинах Нижнего Тагила.

Напомним, в октябре 2014 года мэрия Нижнего Тагила в рамках реализации проекта «Светлый город» подписала контракт с холдингом «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Контракт жизненного цикла по проектированию, строительству и техническому обслуживанию объектов будет действовать до 2043 года и обойдётся городской казне в 9,3 млрд рублей. Сегодня на ИННОПРОМе Пинаев отметил, что компания не ограничивает свою работу и помощь городу рамками заключённого контракта.