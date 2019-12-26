Дочери Путина и Шойгу вошли в совет по развитию физкультуры и спорта при правительстве РФ

Дочь президента Владимира Путина Катерина Тихонова и дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксения вошли в состав совета по развитию физической культуры и массового спорта при правительстве России. Главой органа была назначена вице-премьер Ольга Голодец.

Соответствующее постановление 26 декабря было опубликовано на сайте правительства. Всего в состав совета вошли 28 человек, среди которых министр спорта Павел Колобков, гендиректор РЖД Олег Белозёров, тренер Ирина Винер-Усманова, губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Как пишет «Русская служба Би-би-си», Катерина Тихонова вошла в совет как гендиректор Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых учёных «Иннопрактика». Дочь президента также профессионально занимается акробатическим рок-н-роллом. Вместе с партнёром она выигрывала медали на чемпионатах России, Европы и мира. В прошлом она была вице-президентом Всемирной конфедерации рок-н-ролла.

Ксения Шойгу является руководителем спортивного проекта «Лига героев», сотрудничающего с Минобороны РФ. Также младшая дочь министра обороны работает советником заместителя председателя правления Газпромбанка и входит в руководящий состав военно-патриотического движения «Юнармия».