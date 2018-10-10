Дочь уральского политика Алексея Багарякова прошла отбор в популярное шоу «Голос»

18-летняя Арина Багарякова, дочь бывшего замглавы администрации Свердловской области Алексея Багарякова, участвовавшего в праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму от Нижнетагильского округа, прошла отбор в шоу «Голос». Российский телевизионный проект по поиску музыкальных талантов показывают на Первом канале. Арина попала в седьмой сезон популярного шоу после того, как на прослушивании спела один из мировых хитов.

В каком выпуске покажут выступление девушки, пока неизвестно. Новый сезон шоу «Голос» начнётся на Первом канале 12 октября.

Арина Багарякова занимается музыкой с детства. Она принимала участие в шоу «Синяя птица» на телеканале «Россия 1», отборе на детское «Евровидение» и других конкурсах. В мае этого года Алексей Багаряков опубликовал на своей странице в Facebook видео, посвящённое Дню Победы. Вместе с дочерью и другими членами своей семьи он спел песню о Великой Отечественной войне.