Дочь Дмитрия Пескова заявила о «беспределе» силовиков во время летних акций протеста в Москве

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета в интервью Forbes высказала мнение о летних акциях протеста в Москве и заявила, что в России «конкретный беспредел идёт от правоохранительных органов».

По её мнению, в Париже «жёлтые жилеты» сами создавали беспорядки на улицах, сжигая машины и разбивая витрины, а в России митингующие «очень мирные» и основной «беспредел» идёт именно от силовиков. Также она отметила, что в России митингующие отличаются большой организованностью, в то время как в Париже люди выходят на улицу с желанием просто «смахнуть всё рукой со стола», не предлагая конкретных планов и изменений. В России люди создают НКО и различные движения для участия в политике и выступают с чёткими предложениями к власти.

Ранее, в сентябре, Пескова высказывалась по поводу приговора актёру Павлу Устинову, которого обвиняли в применении насилия по отношению к представителю ОМОНа во время акции 3 августа. Тогда в интервью «Эху Москвы» Пескова назвала решение суда «абсурдной несправедливостью», а также подчеркнула, что приговор мог быть «одной из попыток совершить что-то наподобие переворота, против главы государства в том числе». Однако через несколько часов пост с сайта был удалён.