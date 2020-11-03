Добровольцы из Нижнего Тагила смогут бесплатно поставить вакцину от COVID-19

До конца года в Свердловскую область поступит 3700 доз вакцины от COVID-19. Поставить её смогут добровольцы из региона, но как их будут выбирать, пока неизвестно. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова.

Сейчас в России зарегистрировано две вакцины от коронавирусной инфекции: «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор» и «Спутник V» от НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи. Именно их привезут в Свердловскую область уже через несколько недель.

«С начала следующего года, может быть, с конца этого начнётся добровольная и бесплатная вакцинация желающих вакциной центра Гамалеи и чуть позже — “Вектора”. У каждой из них есть плюсы и минусы, но каждая из них показала свою эффективность», — сказал на брифинге Павел Креков.

В сентябре в Свердловской области уже ставили прививки от коронавируса первым добровольцам. Тогда ими стали главный хирург Екатеринбурга Алексей Столин и заведующая приёмным отделением Верхнепышминской городской больницы Лидия Лодочникова.