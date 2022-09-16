«До меня дошло, что это памятник и что так не надо делать». В Каменске-Уральском подростки, поглумившиеся над мемориалом «Скорбящая мать», извинились перед горожанами (ВИДЕО)

В Каменске-Уральском нашли подростков, которые 13 сентября совершили акт вандализма на Вечном огне у мемориала «Скорбящая мать» в честь воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, информация о том, что подростки пожарили на Вечном огне картошку, не подтвердилась: юные вандалы рассказали полицейским, что они положили в огонь металлический самокат, чтобы увидеть, как он плавится.

Весь процесс хулиганы записывали на видео, комментируя его рассказом о том, что они решили приготовить еду на Вечном огне. С подростками-шутниками полицейские провели беседу. Школьники раскаялись в своём поступке и попросили прощения, пообещав, что больше подобного не повторится.

Во время беседы с полицейским автор «шутки» рассказал, что в его родственники воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Мама подростка призналась, что сын показал ей видеоролик, когда пришёл в этот день домой с прогулки. Она была шокирована таким поступком. Молодой человек после беседы с полицией сказал, что до него «дошло», что так делать нельзя.

«Это памятник в память о погибших людях на войне. Я извиняюсь за свой поступок. Это было неосознанное решение. Очень неприятно и неудобно. Так лучше не делать и не повторять. До меня дошло, что это памятник, мне объяснили, что так не надо делать», — признался юный вандал.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что после проведённых бесед в отношении матери подростка-зачинщика составлен административный протокол по статье за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию ребёнка.

«Несмотря на то, в реальности картофель на святом месте подростки не жарили, сам поступок от этого не стал менее кощунственным. “Горе-шутниками” оказались местные 14-летние ребята, обучающиеся в средних общеобразовательных школах № 25 и № 30. Один из них воспитывается матерью, отца нет, а второй — в полной семье. Юноша, устроивший эксперимент со своим самокатом, а также его законный представитель при опросе в территориальном ОВД раскаялись в содеянном и попросили прощения за случившийся инцидент. Главного “героя” видеоролика представители МВД поставили на учёт в службе ПДН отдела полиции № 23, а также поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на 24 часа. Сегодня, отбыв наказание, он уже вернулся домой в сопровождении матери, в отношении которой составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка. Профилактическую работу с подростком и его матерью провели лично начальник ОВД Каменка-Уральского Руслан Дауров и прокурор города Дмитрий Ершов», — прокомментировал полковник Горелых.