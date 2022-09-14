В Каменске-Уральском подростки на Вечном огне пожарили картошку

13 сентября в Каменске-Уральском компания подростков-райдеров пожарила картошку на Вечном огне и сняла происходящее на видео. По словам очевидцев, ребята катались у мемориала «Скорбящая мать», а затем один из них поставил трюковый самокат на Вечный огонь, соорудив подобие сковороды, и начал готовить картофель. Как сообщил E1.RU пресс-секретарь свердловского главка Валерий Горелых, правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения, установленных в микрорайоне, где находится Вечный огонь.

«Информация из соцсетей об инциденте в Каменске-Уральском была зарегистрирована в установленном порядке. Проведение проверочных мероприятий поручено сотрудникам полиции из подразделения по делам несовершеннолетних территориального ОВД. В настоящее время сыщики устанавливают возможных очевидцев и свидетелей, принимаются необходимые меры, чтобы личности вандалов были установлены для применения к ним и к их законным представителям соответствующих мер реагирования. Инцидент взят под контроль руководством свердловского главка МВД», — пояснил Валерий Горелых.