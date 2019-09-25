До конца года МЧС ликвидирует более 500 собственных учреждений

До конца 2019 года из-за перехода на новую организационно-штатную структуру будут ликвидированы 578 учреждений МЧС, со ссылкой на пресс-службу министерства пишет ТАСС.

«До конца года подлежат ликвидации 578 учреждений МЧС России — часть пожарно-спасательных подразделений, центров управлений в кризисных ситуациях, центров Государственной инспекции по маломерным судам и центр материально-технического обеспечения. Всем сотрудникам и работникам Федеральной противопожарной службы, федеральным государственным гражданским служащим и работникам будет предложено перейти на вакантные должности в территориальных органах либо будут выплачены компенсации с соблюдением гарантий, связанных с расторжением контрактов, трудовых договоров», — сообщили в МЧС.

В ведомстве считают, что новая структура «позволит улучшить систему управления, оптимизировать излишние управленческие и обеспечивающие структуры подразделений, повысить эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации и пожары».