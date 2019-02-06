Дмитрий Песков заявил об отсутствии в России цензуры

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме «Медиадень» заявил, что в России нет никакой цензуры, средства массовой информации обладают свободой слова, пишет ТАСС

Он отметил, что, имея свободу слова, СМИ должны иметь и определённую ответственность, поскольку являются мощнейшим ресурсом формирования общественного мнения. Песков считает, что в связи с этим нельзя допускать, чтобы СМИ в России владели иностранные граждане.

«Ограничения иностранцев и граждан с иностранными паспортами на владение СМИ — это практика, которая имеет место в различных странах мира. Порог владения может отличаться, но сама по себе идея абсолютно правильная», — убежден он.

Песков добавил, что репортёрам в чувствительных случаях следует полагаться на собственные ориентиры — например, когда речь идёт о действиях маньяка, психически больном человеке или трагических случаях. Распространение подобной информации может спровоцировать других больных людей на обострение, считает пресс-секретарь президента.