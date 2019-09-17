Дмитрий Песков: Президент не может повлиять на дело Устинова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин не может повлиять на ход дела актёра Павла Устинова, который накануне был приговорён к 3,5 годам лишения свободы.

«Безусловно, президент в курсе и получает информацию по всему, но он также не может влиять на решение суда. Это невозможно», — цитирует Пескова «Дождь».

Также журналисты спросили Пескова, видел ли президент видеозапись задержания, на которой росгвардейцы избивают Устинова. Пресс-секретарь отметил, что это не является прерогативой Владимира Путина.

«Я не думаю, что президент смотрел это видео. Это не прерогатива президента — разбираться в конкретных делах и знакомиться с обстоятельствами. Есть вердикт суда и законные права по опротестованию этого вердикта», — сказал Песков.

Напомним, 16 сентября Тверской райсуд Москвы приговорил актёра Павла Устинова к 3,5 годам колонии общего режима за применение насилия к представителю власти. Согласно материалам следствия, во время задержания молодой человек схватил за руку сотрудника Росгвардии и вывихнул ему плечо. Устинов не признал свою вину. Во время судебного процесса он настаивал, что не являлся участником протестной акции и не применял насилия к силовику. 17 сентября российские актёры запустили флешмоб в поддержку коллеги. Инициатором акции выступил Александр Паль.