Дмитрий Медведев объявил состав нового правительства

Сегодня, 18 мая, премьер-министр Дмитрий Медведев озвучил состав нового правительства РФ. Кабинет министров был представлен в ходе встречи чиновника с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

Вице-премьеры:

— первый заместитель председателя правительства и министр финансов — Антон Силуанов (сохранил пост главы Минфина);

— вице-премьер по социальной политике и пенсионному обеспечению — Татьяна Голикова (ранее возглавляла Счётную палату РФ);

— вице-премьер по культуре и спорту — Ольга Голодец (до этого занимала пост вице-премьера по соцполитике);

— вице-премьер по строительству — Виталий Мутко (ранее был министром спорта, а затем вице-премьером);

— вице-премьер по военно-промышленному комплексу — Юрий Борисов (бывший замминистра обороны РФ);

— вице-премьер по промышленности и энергетике — Дмитрий Козак;

— вице-премьер по сельскому хозяйству — Алексей Гордеев (до этого был полпредом в Центральном федеральном округе);

— вице-премьер по связи и цифровой экономике — Максим Акимов;

— вице-премьер — Юрий Трутнев.

Главой аппарата правительства в ранге вице-премьера станет Константин Чуйченко.

МЧС предложено возглавить Евгению Зиничеву — бывшему и. о. главы Калининградской области, замдиректора ФСБ, Министерство внутренних дел — Владимиру Колокольцеву, МИД — Сергею Лаврову, Министерство обороны — Сергею Шойгу, Министерство юстиции — Александру Коновалову (последние четверо сохранили свои посты).

Владимир Мединский сохранил пост главы Минкультуры. На пост главы нового Министерства просвещения Медведев предложил Ольгу Васильеву. Министром науки и высшего образования предлагается назначить Михаила Котюкова. Максим Топилин сохранит пост министра труда и соцзащиты, Денис Мантуров — министра промышленности и торговли, а Вероника Скворцова вновь возглавит Минздрав. Максим Орешкин останется министром экономического развития.

Министерство природных ресурсов и экологии возглавит Дмитрий Кобылкин (был губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа), Министерство по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов (занимал пост губернатора Амурской области), Министерство по делам Северного Кавказа — Сергей Чеботарёв (экс-мэр Тамбова). На пост министра строительства и ЖКХ предложен Владимир Якушев (был губернатором Тюменской области), спорта — Павел Колобков (сохранил пост), сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев (возглавлял «Россельхозбанк»), транспорта — Евгений Дитрих (занимал должность первого заместителя министра транспорта), энергетики — Александр Новак (сохранил пост).

Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций станет Константин Носков (был главой Аналитического центра при правительстве России).

Напомним, российское правительство ушло в отставку 7 мая, после инаугурации президента Владимира Путина. Занявший пост главы государства в четвёртый раз Путин вновь назначил премьер-министром Дмитрия Медведева.