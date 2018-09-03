Дмитрий Медведев ликвидировал Нижнетагильский филиал РАНХиГС

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал указ о ликвидации Нижнетагильского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Документ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме филиала в Нижнем Тагиле, будут закрыты тюменское, адыгейское, новокузнецкое, ногинское, сосновоборское и якутское отделения академии. Всего останется 53 филиала вуза. Руководству образовательного учреждения дано поручение провести все необходимые мероприятия, связанные с ликвидацией филиалов.

Впервые о закрытии филиала в Нижнем Тагиле заговорили летом 2016 года. Тогда всех студентов попросили написать заявления на добровольный перевод в филиал Екатеринбурга или Москвы.

Филиал Уральской академии государственной службы открылся в Нижнем Тагиле в 1999 году. В 2010-м учреждение стало филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. В НТФ РАНХиГС проходили обучение многие видные тагильские чиновники и депутаты: заместитель главы города Валерий Суров, спикер гордумы 6-го созыва Александр Маслов и депутат НТГД Леонид Мартюшёв. В 2014 году степень бакалавра получил начальник управления физкультуры и спорта Дмитрий Язовских.