Дмитрий Киселёв попросил учёных определить границы допустимого в свободе слова

Гендиректор МИА «Россия сегодня», телеведущий Дмитрий Киселёв на собрании Российской академии образования (РАО) попросил её членов «определить границы невозможного и границы допустимого в свободе самовыражения, в свободе слова», пишет «Коммерсантъ».

По словам Киселёва, в России предстоит создать новую светскую этику, которую примет общество.

«Нет эффективного общества без внутренних запретов. И эта задача очень актуальная для Российской академии образования», — сказал он.

Телеведущий напомнил, что недавно он «прямо поставил задачу сузить свободу слова в России», и заявил, что считает, что ограничить эту свободу следует «не административным методом, а в результате общественной научной дискуссии».

«Сузить свободу слова» Киселёв призвал 21 октября в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1», комментируя съёмку комедии «Праздник» Алексея Красовского о блокадном Ленинграде.

Телеведущий призвал не угрожать конкретным авторам и не пытаться уничтожать картины или срывать спектакли. Он считает, что вместо этого нужно сузить диапазон свободы слова в России, так как здесь он шире, чем в любой другой стране, или даже сузить «диапазон свободы самовыражения». По его мнению, это нужно сделать «культурно, внятно сформулировав, проговорив в обществе внутренние нравственные запреты».