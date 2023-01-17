Дмитрий Ионин сменил Эдуарда Росселя на посту главы Наблюдательного совета туркластера «Гора Белая»  

Заместитель губернатора Дмитрий Ионин, курирующий вопросы туризма, стал главой Наблюдательного совета туркластера «Гора Белая» в Свердловской области. На этом посту он сменил первого губернатора региона, экс-сенатора Эдуарда Росселя, возглавлявшего Набсовет туркластера с июля 2022 года. Сам Ионин подтвердил изданию ЕАН, что такое решение было принято ещё 27 декабря.

Напомним, анонсировал проект туркластера «Гора Белая» как место притяжения для туристов со всей России губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ещё в 2018 году. Инициативу активно поддержал первый губернатор Эдуард Россель. За это время в туристический кластер на базе горнолыжного комплекса «Гора Белая» свердловские власти вложили почти 500 млн рублей в виде субсидий УК ТРК «Гора Белая» и УК ТРК СО. В 2023 году из областной казны на проект потратят ещё 68,3 млн рублей.