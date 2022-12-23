Туристический кластер «Гора Белая» всё-таки получит областное финансирование в 2023 году

На развитие туристического кластера «Гора Белая» под Нижним Тагилом региональные власти всё-таки предусмотрели финансирование в бюджете на будущий год. Так, в 2023 году из областной казны на проект потратят 68,3 млн рублей. При том что первоначально правительство области было намерено выделить всего 1 млн рублей.

Но даже сейчас представители туркластера говорят, что выделенной суммы недостаточно, чтобы развернуть на объекте полномасштабные работы. Генеральный директор автономной некоммерческой организации «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области» (АНО УК ТРК СО) Леонид Гункевич пояснял ранее, что для реализации проекта необходимо объединение ресурсов — федерального, областного бюджета и частных инвестиций.

Также ранее заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин говорил, что бюджетные средства будут выделены только в случае, если туркластер подтвердит наличие частных инвесторов, готовых вложить средства в проект.

«Как вы понимаете, сумма совершенно недостаточная для того, чтобы запустить ключевые этапы проектирования. 68,3 млн рублей пойдут на развитие проекта туркластера “Гора Белая”, частично на проведение проектно-изыскательских работ для строительства водозаборного узла, а также на решение земельных вопросов и на привлечение инвесторов. Конечно, мы будем стремиться получить ассигнования на проектирование, чтобы совместно с частными инвесторами и с привлечением федерального софинансирования построить горнолыжный курорт», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Управляющей компании туристско-рекреационными кластерами Свердловской области.

Также средства направят на работу команды специалистов АНО УК ТРК СО по всем направлениям. Отметим, что в управляющую компанию под руководством Леонида Гункевича входит не только туркластер «Гора Белая», который не имеет отношения к горнолыжному комплексу с таким же названием, но и туркластер «Большая Сысерть».

Таким образом, средства из регионального бюджета пойдут и на работу маршрута «Река Чусовая» (деньги уйдут на мастер-планирование и взаимодействие с Пермским краем), и на ТРК «Большая Сысерть», где планируют развитие стокилометровой велопешеходной тропы «Сысертская сотня», разработку концепции развития территорий и проведение мероприятий, в частности фестиваль «Уральской кухни».

Напомним, что общий бюджет проектов развития ТРК «Гора Белая», ТРК «Большая Сысерть», межрегионального всесезонного экомаршрута «Река Чусовая» на 2023 год составляет 1,48 млрд рублей.

Анонсировал проект туркластера «Гора Белая» как место притяжения для туристов со всей России губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ещё в 2018 году. Инициативу активно поддержал первый губернатор Эдуард Россель. За это время в туристический кластер на базе горнолыжного комплекса «Гора Белая» свердловские власти вложили почти 500 млн рублей в виде субсидий УК ТРК «Гора Белая» и УК ТРК СО.

Первоначально общая стоимость проекта туркластера «Гора Белая» оценивалась в 45 млрд рублей, из которых 15 млрд должны были привлечь из средств бюджета. На территории горнолыжного комплекса планировалось построить 37 новых трасс и 200 объектов индустрии туристического сервиса и развлечений. Кроме того, в 15 посёлках близ горы должны были появиться визит-центры, кафе и рестораны, гостиницы, беседки. По планам к 2028 году турпоток мог увеличиться с 300 тысяч до 1,5 млн туристов в год. Но на данный момент на «Горе Белой» никаких строительных работ так и не началось.