Дмитрий Гудков подал иск в ВC с требованием отменить закон об оскорблении власти

Политик Дмитрий Гудков подал иск в Верховный суд России с требованием признать недействующим закон сенатора Андрея Клишаса об оскорблении власти, пишет Znak.com.

В иске говорится, что закон Клишаса «противоречит международному праву и законодательству России, а также нарушает права, свободы и законные интересы административного истца, создаёт препятствия в их реализации».

В своём иске Гудков акцентирует внимание на том, что закон Клишаса «не соответствует принципу правовой определённости, диспозиция сформулирована фактически нечитаемым образом». В частности, политик задаётся вопросами, «какая форма выражения информации в сети будет сочтена "неприличной"», «что именно будет свидетельствовать о "неприличности" формы». По словам Гудкова, степень «неприличности» высказывания того или иного человека по отношению к власти должны оценивать лингвисты, «однако, с учётом того, что составление протоколов по делам об административных правонарушениях отнесено к ведению полиции, не ясно, каким образом будет назначаться и проводиться экспертиза по указанной категории дел».

Кроме того, в законе Клишаса говорится, что наказываться будет тот человек, кто своим высказыванием именно оскорбил власть, проявил к ней «явное неуважение».

«В российском законодательстве отсутствует определение понятия "человеческого достоинства", равно как и "общественной нравственности", при довольно широком применении последнего. Под "оскорблением" в статье 5.61 КоАП РФ понимается "унижение чести и достоинства другого лица". В этой связи не ясно, каким образом некая форма распространения информации может "оскорбить" абстрактную категорию "человеческого достоинства" и "общественной нравственности", а не конкретного человека. Таким образом, указанное нововведение противоречит нормам самого КоАП РФ», — уточняет в иске Дмитрий Гудков.

Также в иске подчёркивается, что в законопроекте не указано, как можно проявить неуважение к государству.

«Поскольку закон подлежит буквальному и формальному толкованию в соответствии с правилами и нормами русского языка, отметим, что в современных толковых словарях под "уважением" понимается "почтение, почтительное отношение, основанное на признании чьих-либо заслуг, качеств, достоинств и т. п." ("Большой толковый словарь русского языка" С. А. Кузнецова). Таким образом, не ясно, как можно проявить антипод — "неуважение" — не к конкретным личностям, а к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть», — говорится в иске.

Как пояснила соавтор иска юрист Юлия Федотова, Верховный суд в конце следующей недели примет решение о том, принять или отклонить иск политика.

Напомним, сегодня вступил в законную силу закон сенатора Клишаса об оскорблении власти, который предполагает, что в сети Интернет будет блокироваться любая информация, в которой есть «оскорбление человеческого достоинства и общественной нравственности», «явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ».