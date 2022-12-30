Для жителей Нижнего Тагила в новогоднюю ночь организуют дополнительные рейсы трамваев

В Нижнем Тагиле МУП «Тагильский трамвай» в новогоднюю ночь организует дополнительные рейсы для пассажиров. На путях следования будет работать ещё по одному вагону: маршрут № 1 (УВЗ — улица Островского), маршрут № 3 только по большому кольцу (Улица Островского — проспект Ленина — Красный Камень — Выя — Улица Островского), маршрут № 10 (УВЗ — Пихтовые горы), маршрут № 15 (Новая Кушва — ГГМ). Об этом сообщается на официальном сайте МУП «Тагильский трамвай».

Вечером 31 декабря и утром 1 января все регулярные рейсы будут работать по расписанию выходного дня. Кроме того, в ночь на 1 января с 0:00 до 03:40 в городских трамваях можно будет прокатиться бесплатно. До 8 января вагоны продолжат курсировать по расписанию выходного дня. Каждую ночь, в том числе новогоднюю, с 03:40 до 05:40 пассажиры смогут проехать на дежурных трамваях, рейсы которых работают ежедневно по четырём маршрутам.

В муниципальном предприятии напоминают, что увидеть местоположение ближайшего курсирующего трамвая можно с помощью сервиса «Трамвай на карте» на сайте или в мобильном приложении для ОС Android. Для уточнения актуальной информации тагильчан просят обращаться к диспетчеру по телефону: +7 (3435) 37-91-66.

Напомним, с 1 января следующего года плата за проезд в трамваях вырастет на 2 рубля. Таким образом, стоимость проезда для взрослой категории граждан составит 24 рубля, как и в автобусах, а для пенсионеров и школьников — 16 рублей.