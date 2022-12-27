В Нижнем Тагиле в новогоднюю ночь проезд в трамваях будет бесплатным

В городских трамваях Нижнего Тагила в ночь с 31 декабря на 1 января можно будет проехать бесплатно. Об этом сообщил Владислав Пинаев на своей странице во «ВКонтакте». Бесплатный проезд будет организован для тагильчан только до утра 1 января, подробное расписание бесплатных рейсов опубликуют на сайте «Тагильского трамвая» чуть позже.

Напомним, что с 1 января плата за проезд в трамваях вырастет на 2 рубля. Таким образом, стоимость проезда для взрослой категории граждан составит 24 рубля, как и в автобусах, а для пенсионеров и школьников проезд будет стоить 16 рублей.

Бесплатный проезд в праздничные дни мэрия и перевозчики организовывают уже не в первый раз. Летом, после салюта в День города, такая привилегия для горожан закончилась давкой в трамваях и скандалами. После фейерверка тагильчане массово направились к остановкам, возле автобусов и трамваев образовались длинные очереди. В попытках сесть в вагоны трамваев жители вступали в словесные перепалки и даже дрались.