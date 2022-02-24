Для тагильских спасателей купят внедорожник за 1,5 млн рублей

Администрация Нижнего Тагила приобретёт для Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила автомобиль стоимостью 1,5 млн рублей. Как сообщили АН «Между строк» в Центре защиты населения, планируется купить легковой автомобиль повышенной проходимости марки УАЗ.

Напомним, в 2019 году у спасателей появился профессиональный эхолот-картплоттер, а в конце августа 2018 года мэрия купила мотовездеход за 550 тысяч рублей. Также в конце февраля 2020 года на сайте госзакупок была информация, что администрация Нижнего Тагила собиралась приобрести для Центра защиты населения снегоход.