Спасателям Нижнего Тагила купят новый автомобиль за 1,8 млн рублей

Администрация Нижнего Тагила объявила конкурс на покупку автомобиля за 1 875 666 рублей для спасателей Центра защиты населения. Согласно данным на сайте госзакупок, машина будет оснащена дыхательным аппаратом, лестницей для подъёма на крышу, должна иметь соответствующую расцветку, усиленную подвеску, оборудована спецсигналами и стеллажами для фиксации спасательного оборудования.

«Нам в этом году исполняется 20 лет, и покупка как раз связана с обновлением автопарка. Мэрия нам уже покупала новый автомобиль, но это было несколько лет назад, а все остальные автомобили уже старые», — рассказали АН «Между строк» в Центре защиты населения.

Напомним, в прошлом году у спасателей появился профессиональный эхолот-картплоттер, а в конце августа 2018 года мэрия купила мотовездеход за 550 тысяч рублей. Также в конце февраля на сайте госзакупок появилась информация, что администрация Нижнего Тагила собирается приобрести для Центра защиты населения снегоход.