Для супругов из Калининграда, обвиняемых в раскрытии личности сотрудника ФСБ на свадьбе, запросили до 14 лет колонии

Прокуратура попросила приговорить супругов из Калининграда Антонину Зимину и Константина Антонца, обвиняемых по делу о госизмене, к 14 годам колонии общего режима и 13 годам колонии строгого режима соответственно, пишет «Коммерсантъ».

До задержания летом 2018 года Зимина была экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова. Её муж, которого задержали через год, работал юристом в Министерстве экономики Калининградской области.

Уголовное дело засекречено, однако ранее стало известно, что супругов обвиняли в раскрытии личности оперативника калининградского управления ФСБ капитана Максима Денисенко. Он присутствовал на свадьбе Зиминой и Антонца, после этого супруги, по версии следствия, переслали его фотографии с торжества представителям разведки Латвии.

Как выяснил «Коммерсантъ», теперь в деле супругов появился второй эпизод — о передаче латвийской разведке документов под грифом «секретно», которые Антонец получил во время работы в региональном министерстве. В частности, речь идёт о документах к постановлению правительства РФ, регламентирующих предоставление Калининградской области «межбюджетных трансфертов» для обеспечения поддержки юридических лиц — резидентов особой экономической зоны Калининграда, пишет издание. Что касается первого эпизода, к концу процесса обвинение уже не настаивало на наказании за него, заявил Константин Зимин, отец Антонины Зиминой.

Приговор по делу будет оглашён 24 декабря. Своей вины Зимина и Антонец не признают.