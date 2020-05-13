Для российских силовиков разработали щиты со встроенными «травматами»

Входящий в «Ростех» Научно-исследовательский институт прикладной химии проводит испытания стреляющего щита «Легион» в интересах одной из российских силовых структур, со ссылкой на заместителя управляющего директора НИИПХ по гражданской продукции, ВТС и маркетингу Артёма Муранова пишет ТАСС.

«Есть типовое изделие, которое мы разработали, которое поставляется на экспорт. В интересах внутреннего заказчика сейчас проводим комплекс испытаний. В зависимости от пожеланий заказчика, по результатам испытаний, при необходимости, можем доработать его», — сообщил Муранов.

Щит «Легион» был разработан в 2016 году на основе технологий огнестрельного пистолета ограниченного поражения (травматический) «Оса» — в него встроен модуль с кассетой на 12 патронов нелетального действия.

«На рукоятке имеется тумблер. Сотрудник правоохранительных органов может и защищать себя, и вести активную оборону в случае неблагоприятной оперативной обстановки. Там также идут патроны травматического, раздражающего, светозвукового действия — тумблер позволяет выбрать тип применяемого патрона», — отметил собеседник.

На мировом рынке изделие было впервые представлено на международной выставке вооружений IDEX-2017 в Дубае. Муранов добавил, что стреляющий щит заинтересовал заказчиков в США и Юго-Восточной Азии.