Для российских гражданских самолётов могут создать единый бренд

Все гражданские самолёты, производимые в России, могут переименовать и сделать линейку лайнеров с единым названием, сообщил РИА Новости гендиректор ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК) Юрий Слюсарь. В то же время он добавил, что решения по этому вопросу ещё нет.

«Ребрендинг заключается в том, чтобы правильно сформировать это целевое рыночное позиционирование структуры, которая будет заниматься созданием, производством и продажей гражданских самолётов, и правильно подойти к наименованию продуктов этого дивизиона», — сказал Слюсарь.

По его словам, целевой моделью может стать линейка под единым названием всех самолётов.

«По крайней мере, именно такая практика принята на рынке гражданской авиации», — добавил он.

Гендиректор ОАК отметил, что ребрендинг связан с формированием Дивизиона гражданской авиации, куда вошёл «Иркут» (МС-21), АО «Гражданские самолёты Сухого» (ГСС) — производитель SSJ 100, а также гражданские активы.

«Речь идёт о создании нового субъекта гражданского авиастроения в нашей стране, о создании того, чего не было, — объединённой гражданской структуры, управляющей линейкой гражданских программ», — объяснил он.

Ранее Слюсарь сообщал, что ОАК планирует в 2020 году произвести около 20 самолётов SSJ 100. По его словам, у компании стоит задача с 2021 года вернуться на производство минимум 30 самолётов в год. Согласно отчётности, в 2019 году ГСС продали всего один самолёт, выручка рухнула в 4,5 раза, до 6 млрд рублей, а чистый убыток вырос в 2,5 раза. В 2018 году ГГС поставили 24 самолёта SSJ.